Le Tchad "présente la meilleure des situations économiques dans la région" pour 2020

"Le Tchad présente la meilleure des situations économiques dans la région pour l'année 2020, voire dans l'espace G5 Sahel", a déclaré mercredi à l'Assemblée nationale, le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin.



Il a ajouté que le Tchad est "parmi les premiers pays d'Afrique francophone partageant le FCFA pour ce qui est de la croissance".



Le rapport sur la gouvernance des pays africains établi par la Fondation Mo Ibrahim a relevé que la gouvernance a reculé globalement dans toute l'Afrique. Seuls neufs pays africains dont le Tchad ont vu leur score et leurs performances s'améliorer.



​Pour l'exécution du budget 2020, le ministère des Finances a noté une "accélération des investissements dans les énergies durables, la décélération vertigineuse du coût de connexion à Internet (notamment le prix d'achat des Mégaoctets) et l'engouement des jeunes pour l'entrepreneuriat, l'auto-emploi et la création d'emplois par les jeunes et les femmes, ainsi que pour les jeunes et pour les femmes".