Le Tchad présente sa stratégie pour la mise en œuvre de la ZLECAf

Le ministère du Commerce et de l’Industrie du Tchad, organise du lundi 9 mai au samedi 14 mai 2022 un atelier de validation de la Stratégie nationale pour la mise en œuvre de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAf) et de renforcement des capacités des acteurs sur les thématiques de la ZLECAf.



Ces ateliers visent à faire valider la stratégie nationale de mise en oeuvre de la ZLECAf à travers laquelle le Tchad peut identifier les opportunités commerciales et d’industrialisation, les contraintes ainsi que les mesures nécessaires pour profiter des marchés nationaux, régionaux voire mondiaux dans le contexte de la ZLECAf. Par ailleurs, des ateliers connexes seront également l’occasion de renforcer les capacités des acteurs sur les thématiques de la ZLECAf telles l’utilisation du manuel sur les règles d’origine de la ZLECAf et le certificat d’origine de la ZLECAf, les volets de la normalisation, de l’évaluation de la conformité et de la promotion de la culture qualité.



Financé par l’Union Européenne, ces ateliers rassembleront les membres du Comité National Zlecaf; l'équipe des consultants du Plan directeur d’industrialisaton et de diversification économique (PDIDE); les enseignants de l'Université, les staffs techniques du Ministère du Commerce et de l'Industrie et des départements concernés par la ZLECAf, les journalistes des presses télévisée et écrite, les représentants des organisations patronales et chambres consulaires, les représentants des associations des consommateurs et des femmes entrepreneurs, des experts spécialisés dans le commerce international.