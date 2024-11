Le Tchad présente son modèle de sages-femmes humanitaires à Dakar

Des représentants du ministère tchadien de la Santé publique participent activement à la consultation régionale sur la santé maternelle et infantile en Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette rencontre, qui se tient à Dakar, vise à accélérer les progrès vers les objectifs de développement durable en matière de santé maternelle et infantile.





Le Tchad, confronté à des défis importants en matière de santé reproductive, a présenté lors de cette consultation son approche novatrice des sages-femmes humanitaires. Mise en place en 2021, cette initiative a permis d'obtenir des résultats très encourageants.





Les sages-femmes humanitaires, un atout majeur



Selon Dr Khadidja Amadaye Abgrene, directrice de la santé de reproduction au ministère tchadien de la santé publique, les sages-femmes humanitaires ont joué un rôle déterminant dans l'amélioration de la santé maternelle et infantile au Tchad. Grâce à leur intervention, de nombreux indicateurs clés ont été améliorés :



Accouchements assistés: Plus de 71 000 accouchements ont été assistés par des sages-femmes humanitaires.

Plus de 71 000 accouchements ont été assistés par des sages-femmes humanitaires. Prise en charge des complications obstétricales: Près de 11 000 complications obstétricales ont été prises en charge.

Près de 11 000 complications obstétricales ont été prises en charge. Contraception: Plus de 50 000 femmes ont adopté une méthode contraceptive.

Plus de 50 000 femmes ont adopté une méthode contraceptive. Vaccination: Plus de 49 000 enfants ont été vaccinés.

Plus de 49 000 enfants ont été vaccinés. Lutte contre les violences basées sur le genre: Plus de 3 000 cas de violences basées sur le genre ont été pris en charge.

Une formation renforcée



Pour assurer le succès de cette initiative, le ministère tchadien de la santé publique a mis en place un programme de formation intensif à l'intention des sages-femmes. Plus de 360 sages-femmes ont ainsi été formées aux concepts de la sage-femme humanitaire, dont 153 en tant que volontaires.





Un modèle inspirant pour la région



L'expérience tchadienne suscite un vif intérêt au sein de la communauté internationale. De nombreux pays de la région souhaitent s'inspirer de ce modèle pour améliorer la santé maternelle et infantile dans leurs propres pays.





Les défis à relever



Malgré ces résultats encourageants, des défis persistent. Le financement reste un enjeu majeur, tout comme la nécessité de renforcer les systèmes de santé et de garantir l'accès aux soins pour toutes les populations, en particulier celles vivant dans les zones rurales.







La présentation de l'expérience tchadienne lors de cette consultation régionale est une reconnaissance du travail accompli par le pays en matière de santé maternelle et infantile. Les sages-femmes humanitaires ont démontré leur efficacité pour améliorer la santé des femmes et des enfants. Il est désormais essentiel de pérenniser cette initiative et de la renforcer pour atteindre les objectifs de développement durable.