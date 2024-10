Le Tchad promet de punir les terroristes, même s'il faut les poursuivre dans des pays voisins

"Même s'ils traversent, s'il le faut, on va aller dans ces pays voisins pour venger nos morts et ils vont le regretter", a déclaré le chef suprême des armées qui s'est rendu sur les lieux de l'attaque et a décidé de superviser l'opération militaire "Haskaris".



"Ce qui s'est passé ici est triste. C'est toujours triste de perdre nos soldats, ce n'est pas facile. J'ai décidé de lancer une opération pour venger nos morts, pour traquer ces illuminés. On va les traquer jusqu'à leurs dernières bases", a affirmé le général Mahamat Idriss Deby, vêtu de son treillis militaire et de son bâton de commandement.



Le Premier ministre par intérim appelle au calme et à l’unité



Le Premier ministre par intérim, Abderahim Bireme Hamid, également ministre d’État, ministre de la Justice et des Droits Humains, Garde des Sceaux, a fait une déclaration ce mercredi 30 octobre, au sujet de l’opération Haskanite.



Il faut rappeler que dans la nuit du 27 octobre, la secte Boko Haram a attaqué les Forces de Défense et de Sécurité, dans la localité de Barkaram, dans la province du Lac. Cette attaque a fait état d’une quarantaine de morts et de 37 blessés. Le Premier ministre par intérim a présenté ses condoléances attristées aux familles des victimes.



Abderahim Bireme Hamid explique que cette opération militaire de grande envergure est une réponse juste et légitime à l’ignoble agression de ceux qui ont eu l’audace d’attaquer nos soldats en mission sacrée : veiller sur la sécurité des populations et préserver la paix.



« L’opération Haskanite ne vise pas seulement à sécuriser nos paisibles populations, car les actions néfastes du groupe terroriste compromettent la stabilité de la région et de tous les pays partageant le bassin du Lac Tchad », a rappelé le Premier ministre par intérim.