Le Tchad propulse l'entrepreneuriat féminin : lancement de l'Academy of Women Entrepreneurs

Une nouvelle étape vient d'être franchie dans la promotion de l'autonomisation économique des femmes au Tchad. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfance, Amina Priscille Longoh, a présidé ce vendredi 25 octobre le lancement officiel de l'Academy of Women Entrepreneurs (AWE). Ce programme, financé par le gouvernement américain et mis en œuvre par YALI Chad Chapter, vise à doter les femmes tchadiennes des compétences nécessaires pour créer et développer leurs entreprises.



L'AWE offre un programme de formation complet et personnalisé, axé sur le développement du leadership, la gestion d'entreprise, l'innovation et l'accès au financement. Les participantes bénéficieront également d'un accompagnement personnalisé de mentors expérimentés.



Ce lancement s'inscrit parfaitement dans le cadre du programme politique du gouvernement tchadien, qui accorde une importance particulière à l'autonomisation économique des femmes. La création récente d'une chambre nationale de l'entrepreneuriat féminin témoigne de cette volonté politique de soutenir les initiatives entrepreneuriales des femmes.



Amina Priscille Longoh a souligné l'importance de cette initiative : "J'encourage les bénéficiaires à s'engager activement durant la formation, car elles auront l'occasion non seulement d'acquérir des nouvelles compétences, mais aussi de renforcer leurs réseaux et de trouver des partenaires pour développer leurs projets."



Le lancement de l'AWE est une étape importante dans la construction d'un Tchad plus juste et plus prospère. En investissant dans le potentiel des femmes, le gouvernement tchadien pose les fondations d'un développement durable et inclusif.