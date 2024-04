Le Tchad rapatrie 93 prisonniers tchadiens de Libye

Les prisonniers, qui étaient détenus dans des prisons libyennes pour diverses infractions, ont été rapatriés par avion à N'Djamena, la capitale du Tchad. À leur arrivée, ils ont été accueillis par des responsables gouvernementaux et ont reçu une aide médicale et psychosociale.



Le gouvernement tchadien a salué la coopération de la Libye et de l'OIM pour le succès de cette opération. Il a également réaffirmé son engagement à protéger les droits de ses citoyens à l'étranger et à leur fournir l'assistance nécessaire pour leur retour volontaire dans le pays.



Cette opération de rapatriement s'inscrit dans le cadre des efforts plus larges du Tchad pour faire face aux défis de la migration. Le pays travaille avec ses partenaires internationaux pour améliorer les conditions de vie des migrants tchadiens à l'étranger et pour promouvoir leur retour volontaire dans le pays.



L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) joue un rôle crucial dans le soutien aux efforts de migration du Tchad. L'OIM fournit aux migrants tchadiens des informations et des conseils sur les options de migration, les aide à obtenir les documents de voyage nécessaires et leur offre une assistance au retour et à la réintégration.



Le rapatriement des 93 prisonniers tchadiens de Libye est une étape positive dans les efforts du Tchad pour gérer les migrations. Cela montre l'engagement du gouvernement à protéger ses citoyens à l'étranger et à leur fournir l'assistance nécessaire pour leur retour volontaire dans le pays.