Le Tchad réaffirme son engagement en faveur du développement durable au Forum régional africain d'Addis-Abeba

Dans son intervention, Mme Ndem a mis en lumière la vision du Tchad pour un développement durable inclusif et respectueux de l'environnement. Elle a souligné la nécessité impérieuse pour le pays de concilier croissance économique, protection de l'environnement et lutte contre les inégalités sociales.



Le Tchad, à l'instar de nombreux pays africains, est confronté à des défis majeurs tels que le changement climatique, la pauvreté, les afflux de réfugiés soudanais et les conflits armés. Face à ces obstacles, le gouvernement tchadien déploie des efforts considérables pour promouvoir un développement durable et inclusif.



Parmi les initiatives mises en œuvre par le Tchad, Mme Ndem a cité la mise en place de programmes de lutte contre la désertification, la promotion des énergies renouvelables et le renforcement de la gouvernance économique.



La Secrétaire d'État a également plaidé pour une coopération internationale accrue afin de soutenir les pays africains dans leurs efforts de développement durable. Elle a appelé à une solidarité et à une collaboration renforcées entre les nations pour relever les défis communs auxquels l'Afrique est confrontée.



L'engagement du Tchad en faveur du développement durable a été salué par l'ensemble des participants au Forum. Preuve de cette reconnaissance, le Tchad a été désigné 2e vice-président du Forum, un signe fort de l'estime que porte la communauté internationale aux efforts du pays.



La participation du Tchad au Forum régional africain d'Addis-Abeba a permis de réaffirmer la volonté du pays de s'inscrire dans une dynamique de développement durable et inclusif. Les initiatives entreprises par le gouvernement tchadien et l'appel à une coopération internationale renforcée témoignent de la détermination du pays à relever les défis complexes auxquels il est confronté et à construire un avenir meilleur pour ses citoyens.