Le Tchad reçoit des véhicules pour améliorer la sécurité intérieure grâce à l'appui de l'UE

Le secrétaire général du ministère de la sécurité publique et de l'Immigration, Bin Guela Gidjinga, souligne que les Forces de Sécurité Intérieure (FSI) sont souvent appelées à effectuer des missions exigeant une grande mobilité pour être présentes en temps réel sur les événements. Les nouveaux moyens de transport mis à disposition des FSI permettront à certains services opérationnels d'être plus réactifs et donneront aux services d'inspection des différentes FSI la possibilité d'être plus présents non seulement à N'Djamena, mais également dans toutes les provinces du Tchad.



Les besoins en matière de sécurité sont nombreux et pressants pour atteindre les résultats souhaités dans la prise en charge des besoins sécuritaires des populations. Avec l'appui de l'Union Européenne, plusieurs infrastructures sont en cours de finalisation.



Le PAASIT, en collaboration avec les services des FSI, a élaboré et adopté un grand nombre de textes, notamment les politiques et les plans de sécurité, les programmes et les contenus de formation, ainsi que les textes de gestion des ressources humaines et de la logistique.



L''acquisition des 12 véhicules a nécessité la mobilisation de 228.450.000 FCFA grâce au projet d'appui à l'amélioration de la sécurité intérieure au Tchad, en partenariat avec l'Union Européenne.