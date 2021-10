Le Tchad reçoit un appui de près de 40 milliards Fcfa pour lutter contre le paludisme

N'Djamena - La directrice générale du PNUD pour l'Afrique et le ministère de la Santé publique ont officialisé ce 18 octobre la subvention de lutte contre le paludisme.



Ce financement fait suite à une demande du Tchad. La subvention s'élève à près de 59,5 millions d'euros (environ de 39 milliards de FCFA).



La subvention sera conjointement gérée par le ministère de la Santé publique et le PNUD, à travers les unités techniques que sont L'UGP et le PALAT financé par le Banque mondiale.