Le Tchad reçoit un important don de la Chine pour améliorer l'accès à l'eau

Dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre le Tchad et la République populaire de Chine, le Ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passalé Kanabé Marcelin, a réceptionné ce vendredi 03 janvier un important don composé d'équipements informatiques, de véhicules et de motos. Ce don, financé par le gouvernement chinois, s'inscrit dans le cadre d'un vaste projet visant à améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les provinces du Mandoul et du Salamat.



Ce projet d'envergure prévoit la réalisation de 520 forages et puits pastoraux, la construction de 129 blocs de latrines et l'installation de 67 unités de balise pour le couloir de transhumance. Par ailleurs, des études approfondies seront menées sur les eaux de Grés de Nubie afin d'optimiser leur exploitation.



Un soutien décisif pour les populations rurales



Ces nouvelles infrastructures vont permettre d'améliorer considérablement les conditions de vie des populations rurales, souvent confrontées à une pénurie d'eau potable et à des problèmes d'assainissement. En effet, l'accès à une eau de qualité est essentiel pour la santé, l'hygiène et le développement économique.



Lors de la cérémonie de remise des dons, le Ministre Passalé Kanabé Marcelin a souligné l'importance de ce partenariat avec la Chine : "Ce projet est une preuve tangible de la coopération fructueuse entre nos deux pays. Ces équipements vont nous permettre d'accélérer la mise en œuvre de notre programme d'accès à l'eau potable et à l'assainissement, en particulier dans les zones rurales les plus vulnérables."



La Chine réaffirme son engagement en faveur du développement du Tchad



De son côté, Ma Shayang, directeur du projet, a rappelé que ce don s'inscrit dans la politique de la Chine visant à renforcer la coopération avec les pays africains. "Nous sommes convaincus que ce projet contribuera à améliorer la qualité de vie des populations tchadiennes et à renforcer les liens d'amitié entre nos deux pays", a-t-il déclaré.



Des enjeux majeurs pour le développement durable



L'accès à l'eau potable et à l'assainissement est un enjeu majeur pour le développement durable. En améliorant ces conditions de vie, ce projet contribuera à réduire la pauvreté, à améliorer la santé et à renforcer la résilience des communautés face aux chocs climatiques.