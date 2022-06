Le Tchad reçoit une aide alimentaire d'Arabie saoudite

Le ministère en charge de la solidarité nationale et le ministère en charge de la famille et de la protection de l'enfance ont réceptionné ce 28 juin un don de vivres du Centre du Roi Salman pour le secours et l’aide alimentaire, informe le ministère de la Santé publique.



Le don a été remis par l'ambassadeur saoudien Amer Bin Ali Alshehry. Il a indiqué que l’Arabie Saoudite continuera à soutenir les efforts du gouvernement pour l’amélioration des conditions de vie des couches défavorisées.



Les dons seront distribués prochainement aux couches vulnérables à travers les centres sociaux.