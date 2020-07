Le Tchad reçoit une cargaison de biscuits pour lutter contre la faim

N'DJAMENA - Une première cargaison de cinq tonnes de biscuits à haute valeur énergétique, provenant de l’entrepôt de fournitures humanitaires des Nations Unies à Dubaï, a été réceptionné vendredi au magasin du Programme alimentaire mondial (PAM) à Chagoua. La cargaison est arrivée à l’aéroport de N’Djaména le 12 juillet dernier.



Selon le PAM, "le Gouvernement tchadien a considérablement facilité cette connexion aérienne."



Depuis le début de l’année, l’insécurité dans les pays voisins, les aléas climatiques et l’urgence sanitaire du COVID-19 ont poussé des dizaines de milliers de personnes dans une situation critique au Tchad. Le PAM des Nations-Unies et les États-Unis se sont accordés pour mettre en place un stock de contingence de 50 tonnes de biscuits à haute valeur énergétique.



Avec une recrudescence de la violence dans la région et dans un contexte toujours marqué par la pandémie globale, ce stock permettra de répondre plus rapidement aux crises soudaines.



Les biscuits à haute valeur énergétique sont fortifiés en micronutriments et contribuent notamment à préserver l’état nutritionnel dans les premiers jours d’une urgence, avant qu’un panier alimentaire complet puisse être fourni. Les 50 tonnes couvriront les besoins de 170 000 personnes.



En vue de soutenir le développement du pays et d’optimiser l’utilisation des ressources disponibles, le PAM et le Gouvernement américain cherchent aussi à privilégier les investissements locaux : d’où l’achat de 20 800 tonnes de sorgho auprès des commerçants et petits producteurs tchadiens, pour un montant de près de 10,2 milliards de Francs CFA (20 millions de dollars) dans le premier trimestre de 2020. Cet aliment sera distribué pendant la saison de soudure aux Tchadiens les plus démunis et pour répondre aux urgences humanitaires dans le pays.



"Le PAM s'est engagé à acheminer des vivres et du matériel humanitaire en première ligne, même dans le temps du COVID-19", a déclaré Sally Haydock, Représentante du PAM au Tchad.



"L’appui des États-Unis est décisif pour subvenir aux besoins de centaines de milliers de personnes affectées par des crises multiples au Tchad", a-t-elle ajouté.



“Les États-Unis sont un partenaire du PAM en appui au peuple du Tchad. Le COVID-19 transcende les frontières et a eu un impact sur l’ensemble de la communauté globale. Ensemble, nous devons protéger les plus vulnérables. Ensemble, nous pouvons lutter contre ce virus, a exprimé Jessica Davis Ba, Chargée d’affaires de l’Ambassade des États-Unis au Tchad.