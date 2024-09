Le Tchad relance l'éducation au Sahel : Ouverture d'une table ronde ministérielle à N'Djaména

Le 10 septembre 2024, le Tchad s'est placé au cœur des enjeux éducatifs de la région du Sahel en accueillant, ce mardi, une table ronde ministérielle dédiée à la relance d'un projet d'envergure. Sous la présidence du Premier ministre, Ambassadeur Allah-Maye Halina, les ministres de l'Éducation des pays sahéliens se sont réunis pour discuter des moyens de renforcer les systèmes éducatifs et d'offrir de meilleures perspectives d'avenir aux jeunes générations.



Cérémonie d'ouverture

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre, Ambassadeur Allah-Maye Halina, qui a souligné l'importance de cette rencontre pour améliorer l'accès à l'éducation et la qualité des enseignements dans les pays participants.



Objectifs de la rencontre

Les discussions porteront sur divers aspects, notamment le renforcement des systèmes éducatifs et la promotion de l'éducation inclusive.



Échanges de bonnes pratiques entre les pays du Sahel

Cette table ronde représente une étape importante pour renforcer la coopération régionale en matière d'éducation et répondre aux défis communs auxquels font face les pays du Sahel.

Elle marque une étape importante dans la volonté des pays du Sahel de faire de l'éducation un levier de développement durable. Les décisions prises à N'Djaména auront un impact significatif sur la vie de millions d'enfants et de jeunes. Il reste désormais à mettre en œuvre les recommandations issues de ces échanges et à mobiliser les ressources nécessaires pour concrétiser les ambitions affichées.