Le Tchad remporte une médaille de bronze aux Jeux Africains de Taekwondo : Betel Casimir honoré

Le Tchad a ajouté une nouvelle médaille à sa collection lors des Jeux Africains d'Accra au Ghana. Grâce à l'exploit de Betel Casimir, boursier olympique tchadien, le pays décroche une médaille de bronze dans la discipline de Taekwondo.



Betel Casimir, le héros du jour, exprime sa gratitude envers ses compatriotes, la Fédération Tchadienne de Taekwondo, le Comité Olympique et Sportif Tchadien, sa famille et tous ceux qui l'ont soutenu. Il partage son espoir de voir d'autres jeunes tchadiens briller dans le sport et promet de travailler encore plus dur pour viser l'or lors des prochains événements sportifs.



Volleyball



Malgré une défaite en quart de finale du Volleyball face au Cameroun, l'équipe nationale reste engagée et déterminée. Elle entre en compétition demain pour représenter le Tchad avec fierté.