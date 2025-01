TCHAD Le Tchad renforce la formation de ses militaires au droit international humanitaire grâce au CICR

Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 27 Janvier 2025



Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) vient de franchir une nouvelle étape dans son partenariat avec le Tchad en offrant une salle de formation équipée au Groupement des Écoles Militaires Interarmées (GEMIA). Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une volonté commune de renforcer le respect du droit international humanitaire (DIH) au sein des forces armées tchadiennes.



Le 27 janvier 2025, le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) a officiellement remis une salle de formation équipée au Groupement des Écoles Militaires Interarmées (GEMIA). Cet événement s'inscrit dans le cadre d'un partenariat visant à intégrer le Droit International Humanitaire (DIH) dans les programmes de formation militaire et à renforcer les liens entre les deux institutions.



La salle est dotée de divers équipements, notamment des chaises, un projecteur, une photocopieuse, une table de bureau, une armoire et un ordinateur.

Thierry Ribaux, Chef de délégation du CICR, a souligné que cette salle sera dédiée à diverses activités, en particulier la promotion du Droit International Humanitaire, au bénéfice des forces de défense et de sécurité. Ce corps de droit s'applique dans les conflits armés pour protéger les personnes ne participant pas aux hostilités.



M. Ribaux a rappelé que le Droit International Humanitaire conserve toute sa pertinence, même dans les conflits modernes qui intègrent des technologies avancées. Il a exhorté les forces de défense à adopter une approche moderne du DIH, tant dans l'enseignement que lors des opérations militaires.



Le Commandant du GEMIA, le Général de Division Zakaria Hissein Abdramane Haggar, a salué la collaboration entre son institution et le CICR. Il a noté que cette initiative démontre l'engagement du CICR à soutenir la formation en Droit International Humanitaire. Il a ajouté : "Cette salle permettra sans doute de renforcer les capacités de nos forces de défense et de sécurité." Le Général a également encouragé le point focal du Droit International Humanitaire à tirer pleinement parti de cette nouvelle ressource et à veiller à son entretien. Il a exprimé sa gratitude envers le CICR pour ce don précieux et a réaffirmé son engagement à œuvrer pour un partenariat renforcé dans le respect mutuel. Cette initiative du CICR marque une étape importante dans la formation des forces de défense et de sécurité au Tchad, en intégrant le Droit International Humanitaire dans leurs pratiques et en renforçant leur capacité à agir dans le respect des normes internationales.





