Le Tchad renforce sa chaîne du froid avec un nouveau don du Fonds Mondial

Une nouvelle étape vient d'être franchie dans le renforcement du système de santé tchadien. Le ministre de la Santé Publique, Dr Abdelmadjid Abderahim, a réceptionné ce jour un don conséquent du Fonds Mondial, composé de 18 véhicules frigorifiques et de 127 motos.





Un appui précieux pour la santé publique



Ces équipements, destinés principalement aux pharmacies provinciales d'achats et au programme national de lutte contre la tuberculose, vont permettre d'améliorer considérablement la gestion de la chaîne du froid et ainsi garantir la qualité des vaccins et des médicaments. Les quatre véhicules frigorifiques alloués à la centrale pharmaceutique d'achats renforceront encore davantage la logistique de distribution au niveau national.





Les objectifs de ce don



Améliorer la qualité des soins: En garantissant une température de stockage adéquate pour les produits thermosensibles, ces équipements contribuent à améliorer l'efficacité des traitements et à réduire les pertes.

Renforcer la lutte contre la tuberculose: Les motos allouées au programme national de lutte contre la tuberculose faciliteront la mobilité des équipes de terrain et permettront d'atteindre les populations les plus vulnérables.

Soutenir la santé de la mère et de l'enfant: En améliorant la disponibilité des vaccins et des médicaments essentiels, ce don contribuera à réduire la mortalité infantile et maternelle.

La reconnaissance du gouvernement tchadien



Le ministre de la Santé Publique a exprimé sa profonde gratitude au Fonds Mondial pour ce soutien précieux, qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement tchadien de moderniser le système de santé et d'améliorer les conditions de vie des populations.





Les défis à relever



Si ce don constitue une avancée majeure, des défis restent à relever pour assurer une couverture sanitaire universelle au Tchad. Il s'agit notamment de former le personnel de santé à l'utilisation de ces nouveaux équipements, d'assurer leur maintenance et de garantir un approvisionnement régulier en carburant.