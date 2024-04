Le Tchad renforce ses capacités de gestion des urgences sanitaires avec la formation de formateurs

L'atelier, qui a réuni un nombre important de participants, avait pour objectif de renforcer les capacités des formateurs nationaux en matière de gestion des urgences sanitaires afin qu'ils puissent à leur tour former d'autres personnes au niveau central et dans les provinces.



Le coordonnateur du COUSP, Dr Dissia Fittouin, a souligné la nécessité de renforcer les dispositifs de coordination à tous les niveaux du système de santé, compte tenu des défis croissants auxquels le Tchad est confronté, notamment les catastrophes naturelles, les crises sanitaires et humanitaires, et l'apparition de maladies émergentes et réémergentes.



Le système de santé tchadien est actuellement fragilisé par plusieurs événements, notamment la crise sanitaire et humanitaire dans l'est du pays due au conflit au Soudan, ainsi que les épidémies de dengue, de diphtérie, de rougeole et d'hépatite E.



Cette formation fait partie des efforts du Tchad pour renforcer son système de santé et améliorer sa capacité à répondre aux urgences sanitaires.



Les participants ont été formés aux fondements de la gestion des urgences de santé publique. Ils ont également été formés à l'utilisation du Centre des Opérations d'Urgence de santé publique (COUSP) et à l'outil THIRA pour l'évaluation des risques. Enfin, ils ont appris à concevoir et à réaliser des exercices de simulation.



La formation des formateurs permettra de renforcer les capacités du Tchad à gérer les urgences sanitaires. Cela permettra également d'améliorer la coordination des interventions en cas d'urgence. En fin de compte, cela contribuera à sauver des vies.