Le Tchad renforce ses mesures pour prévenir l'apparition de la fièvre hémorragique de Marbourg

La maladie du virus de Marbourg est très contagieuse et virulente, avec un taux de létalité pouvant atteindre 90%. Elle est caractérisée par de la fièvre, des maux de tête, des troubles du comportement et des hémorragies massives.



Afin de prévenir l'importation de la maladie dans le pays, le Ministère de la Santé Publique et de la Prévention a mis en place un certain nombre de mesures en collaboration avec les Partenaires Techniques et Financiers. Parmi celles-ci figurent l'évaluation des capacités du pays en matière de préparation et de riposte face au virus de Marburg, la mise en place d'un Plan de contingence Marburg, le renforcement de la surveillance aux Points d'Entrée du pays et à l'Aéroport International Hassan Djamous pour tous les passagers en provenance du Cameroun, de la Guinée Equatoriale et des autres pays de la CEMAC, ainsi que la recherche active de cas et de personnes contacts dans les zones à risque.



Le Ministère de la Santé Publique et de la Prévention invite également le personnel soignant des hôpitaux à notifier et isoler immédiatement tout cas suspect, ainsi qu'à respecter les règles de prévention et de contrôle des infections pendant la prise en charge. Les populations sont également appelées à respecter les règles d'hygiène standard, telles que se laver régulièrement les mains avec de l'eau courante propre et du savon, éviter tout contact avec des animaux sauvages malades ou trouvés morts, et cuire les aliments à une température suffisante.



Le Ministère de la Santé Publique et de la Prévention rassure les Tchadiens que la situation est sous contrôle et qu'aucun cas n'a été signalé dans le pays jusqu'à présent. Néanmoins, il compte sur la discipline et le civisme des populations pour éviter toute éventuelle propagation de cette maladie.