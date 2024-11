Le Tchad renforce son système électoral grâce à l'EISA

L'Institut Électoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA) a organisé ce samedi à Mao un forum crucial sur le système électoral et la répartition des sièges. Cet événement, qui a rassemblé des représentants de la société civile et des partis politiques, vise à renforcer la compréhension des enjeux liés à la démocratie et aux élections au Tchad.







Financé par l'Union européenne dans le cadre du projet ACTE, ce forum s'inscrit dans une démarche plus large de soutien à la transition démocratique du Tchad. L'EISA, organisation continentale reconnue pour son expertise en matière de gouvernance électorale, accompagne depuis plusieurs années les acteurs tchadiens dans leurs efforts pour consolider la démocratie.







Les participants à ce forum ont pu bénéficier d'une présentation détaillée du système électoral tchadien et des mécanismes de répartition des sièges. Les représentants de l'EISA ont également abordé les enjeux liés à la participation politique des femmes, des jeunes et des minorités, ainsi que les défis liés à la transparence et à l'intégrité des processus électoraux.







Ce forum a constitué une occasion unique pour les partis politiques et les organisations de la société civile de :



Mieux comprendre le cadre légal et institutionnel des élections

Échanger leurs expériences et leurs bonnes pratiques

Renforcer leurs capacités à participer de manière constructive aux processus électoraux

Identifier les défis communs et définir des stratégies pour y faire face

Le préfet du département du Kanem-Centre, Brahim Alifa Ali, a salué l'initiative de l'EISA et souligné l'importance de ce type de forum pour renforcer la démocratie au Tchad.







A l'issue de ce forum, les participants sont appelés à mettre en œuvre les connaissances acquises pour améliorer la qualité de la vie politique dans leurs communautés respectives. L'EISA continuera d'accompagner les acteurs tchadiens dans leurs efforts pour renforcer la démocratie et consolider l'État de droit.