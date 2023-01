Le Tchad réussit son emprunt obligataire : plus de 150 investisseurs accordent leur confiance au Trésor

Le ministre Tahir Hamid Nguilin affirme que plus de 150 investisseurs ont bien voulu accompagner le Tchad par le biais des sociétés de bourse. Ces dernières ont été d’une très grande efficacité pour la mobilisation des ressources telles que voulues par le Tchad.



Pour le ministre, ces investisseurs sont allés au-delà de l'objectif de 100 milliards Fcfa, ce qui traduit la confiance qu’ils ont placé en faveur du Trésor du Tchad.



"D’ici quelques heures, nous allons saisir officiellement, avec les documents adéquats, la commission de supervision des marchés financiers d’Afrique centrale basée à Libreville pour qu’elle donne son quitus et que l’emprunt puisse entrer en vigueur", détaille Tahir Hamid Nguilin.



Il remercie l’ensemble des investisseurs, les groupes bancaires, les sociétés de bourse du Tchad, d’Afrique centrale et d’autres pays du continent qui ont voulu bien faire confiance à l’État du Tchad.