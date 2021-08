Le Tchad s'approprie le règlement sanitaire international pour mieux prévenir les risques

Le règlement sanitaire international est un outil d'évaluation des capacités des pays à prévenir, détecter et riposter promptement à des risques de santé publique de toute nature (naturels, dėlibérés ou accidentels), qui peuvent se propager à l'échelle internationale à partir des aéroports internationaux, des ports et des postes frontaliers.



À l'ouverture de l'atelier, la déléguée sanitaire du Guera, Anigué Iré Diane, a salué la présence des participants venus du Guera, Batha, Salamat, Ennedi Est et Ouest, Dar Sila et Barh El Gazal.



Dr. Saada Daoud, conseillère au ministère de la Santé publique et point focal du règlement sanitaire international (RSI), a appelé tous les experts de l'environnement, de la médecine animale et humaine à mettre ensemble leurs énergies durant les trois jours d'atelier.



"La pluridisciplinarité est nécessaire pour mieux gérer les urgences de santé publique pour que la mise en oeuvre du RSI soit effective", a indiqué Sougour Mahamat Galma, gouverneur de la province du Guéra.



Pour le gouverneur, c'est la politique que prône le gouvernement car il s'agit d'une composante stratégique de la gestion des urgences et évènements sanitaires.



Le Tchad fait partie des 194 États membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).