Le Tchad s'engage dans l'élaboration de son premier plan d'action national pour la résolution 1325 de l'ONU

Dans son discours d'ouverture, la secrétaire générale du ministère de la Femme et du Genre, Apolline Moudelbaye, a déclaré que le Tchad vient de s'engager dans le processus d'élaboration de son premier plan d'action national femme-paix-sécurité en 2019, après 20 ans depuis l'adoption de la résolution 1325 en octobre 2000. Selon la secrétaire, l'engagement de l'État tchadien vise à renforcer l'amélioration des conditions de vie des femmes et des filles, surtout en temps de conflits et post-conflits. Ce plan d'action national a été adopté par le gouvernement en janvier 2023.



Elle a précisé que l'objectif de cet atelier est d'améliorer la compréhension des résolutions sur les femmes, la paix et la sécurité (FPS) et du plan d'action national (PAN) du Tchad sur les FPS parmi les autorités gouvernementales locales, les activistes et les dirigeants des femmes locales, les dirigeants des jeunes, la société civile et les groupes marginalisés de N'Djamena.



Apolline Moudelbaye a ajouté que le plan d'action de localisation dans la province de N'Djamena pourrait développer et identifier des actions concrètes pour une coordination systématique et une plus grande coopération intersectorielle entre les gouvernements locaux, la société civile, les dirigeants locaux, les entités de l'ONU et les institutions multilatérales dans la mise en œuvre des résolutions de la SPM dans la province de N'Djamena.