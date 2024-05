Le Tchad s'engage pour la jeunesse du Sahel avec le projet YES/ENJEU

L'équipe de l'UE au Tchad se réjouit de collaborer avec ses partenaires et les jeunes du Sahel pour faire de YES/ENJEU un succès. Le projet s'appuie sur plusieurs axes clés. Il est essentiel de comprendre les aspirations, les défis et les priorités des jeunes du Sahel. YES/ENJEU offrira aux jeunes des plateformes pour s'exprimer et partager leurs idées.



Le projet fournira aux jeunes les compétences et les connaissances dont ils ont besoin pour s'engager activement dans la société et contribuer au développement de leur communauté.

YES/ENJEU encouragera l'esprit d'entreprise chez les jeunes en leur offrant des opportunités de formation et de financement pour lancer leurs propres entreprises.



Les jeunes jouent un rôle crucial dans la promotion de la paix et de la sécurité dans la région du Sahel. YES/ENJEU soutiendra les initiatives des jeunes visant à prévenir les conflits et à promouvoir la cohésion sociale.



Le lancement du projet YES/ENJEU au Tchad est une étape importante dans la réalisation des objectifs de développement durable de l'Union européenne et dans la promotion d'un avenir plus prospère pour la jeunesse du Sahel.