Le Tchad s'engage pour une gestion responsable des ressources minières africaines

L'événement s'est déroulé au ministère des Affaires étrangères, en présence de Mme Alixe Naïmbaye, ministre des Mines et de la Géologie, et de M. Engadu Moses, secrétaire général du GSMA.



Cette initiative marque une étape significative dans la coopération régionale en matière de gestion des ressources minières en Afrique. Le GSMA est un groupe visant à promouvoir une gestion efficace et responsable des ressources minières sur le continent africain.



La signature et la ratification de la Charte du GSMA par le Tchad témoignent de l'engagement du pays à s'aligner sur les stratégies et les meilleures pratiques régionales dans le secteur minier.



Cet événement s'inscrit dans les efforts du Tchad pour renforcer sa coopération régionale et internationale dans le domaine des ressources minières, dans le but d'en tirer le meilleur profit pour le développement économique du pays.



Il marque un tournant dans la politique minière du Tchad et souligne son engagement en faveur d'une exploitation responsable et durable des ressources naturelles.