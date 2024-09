Le Tchad s'engage pour une meilleure santé en Afrique lors de la 74ème session du Comité Régional de l'OMS

La session a eu lieu du 26 au 30 août 2024 à Brazzaville, au Congo. La délégation tchadienne a activement participé à cette réunion, abordant plusieurs sujets cruciaux. Les discussions ont porté sur le renforcement des capacités de réponse face aux crises de santé publique en Afrique.



Le Tchad a réaffirmé son soutien au cycle d'investissement de l'OMS, essentiel pour renforcer les systèmes de santé sur le continent. La délégation tchadienne a exprimé sa volonté de mettre en œuvre cet agenda stratégique pour réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile.



Un moment fort de la session a été l'élection du Dr Faustine Ndugulile de Tanzanie comme nouveau Directeur Régional de l'OMS pour l'Afrique, avec une contribution significative du Tchad au processus électoral.



La délégation est revenue avec des recommandations importantes pour renforcer le système de santé national, notamment la mise en œuvre de l'Agenda de Lusaka et le renforcement des capacités de réponse aux urgences sanitaires.



Le Tchad reste engagé à améliorer la santé de sa population et à collaborer avec d'autres pays africains pour un avenir sanitaire meilleur.

En résumé, la participation du Tchad à cette session souligne son engagement envers la santé publique en Afrique et sa volonté de contribuer à des initiatives régionales significatives.