Le Tchad s'engage pour une recherche en santé renforcée avec un plan stratégique

Kalilou Souley, représentant par intérim de l'OMS au Tchad, a souligné dans son discours l'importance de l'atelier de restitution du pré-rapport du plan stratégique. Il a expliqué que la recherche en santé joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement des systèmes de santé et contribue à l'atteinte des objectifs mondiaux en matière de santé. L'analyse de la situation a montré que des chercheurs et des institutions mènent déjà des travaux dans leurs domaines respectifs, mais il est crucial d'harmoniser ces efforts pour maximiser leur impact.



Le ministère de la Santé a identifié l'élaboration d'un plan de recherche en santé comme une priorité. Ce plan a été intégré dans la convention entre l'OMS, l'Unité de Gestion des Projets Fonds Mondial et le Ministère de la Santé Publique et de la Prévention, soulignant ainsi l'engagement du gouvernement envers l'amélioration de la recherche en santé.



Dabsou Guidaioussou, secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, a également pris la parole pour expliquer les efforts entrepris par le ministère. Il a déclaré que le ministère s'engageait à créer un environnement propice à la coordination et au renforcement de la recherche en santé. Guidaioussou a souligné la nécessité d'une collaboration étroite entre les chercheurs et les institutions pour garantir que les résultats de la recherche soient partagés et bénéficient à l'ensemble du secteur de la santé.



L'objectif principal de cet atelier était de présenter la synthèse des informations recueillies dans le pré-rapport du plan stratégique de recherche en santé. Les participants ont eu l'opportunité de fournir leurs commentaires pour améliorer le pré-rapport et pour proposer des orientations en vue de sa finalisation et de sa mise en œuvre.



En fin de compte, cet atelier de restitution a mis en lumière l'engagement du Tchad envers l'amélioration des soins de santé à travers la recherche. L'harmonisation des efforts de recherche et la mise en place d'un plan stratégique solide joueront un rôle crucial dans l'amélioration des services de santé et dans la réalisation des objectifs de développement du Millénaire liés à la santé dans le pays.