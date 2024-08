Le Tchad s’imprègne sur le système de santé français

La rencontre a accueilli Frédéric du Sarh, directeur du territoire Grand-Est et d'ORPEA en France, qui a présenté le système de santé français. Il a notamment abordé l'organisation générale des agences régionales de santé (ARS) qui pilotent l'organisation des soins, la stratégie nationale de santé, l'offre de soins, le mode de tarification, l'assurance maladie, les groupements hospitaliers de territoire, etc.



Il a aussi détaillé les aspects liés à la régulation médicale, le dossier médical partagé, la formation et certification des professionnels, et le rôle de la Haute Autorité de Santé.



S'appuyant sur son expérience dans les secteurs public et privé, l'expert a également présenté les principes de la démarche qualité, tels que la certification, l'orientation client, le management par approche système, l'amélioration continue, etc.



Le ministre a souligné l'importance de la qualité des soins pour déterminer l'utilisation des services de santé, le financement du système, tout en soulignant la nécessité de l'implication communautaire.



Il a demandé aux directeurs des CHU de diversifier les partenariats et d'innover pour moderniser leurs établissements, conformément aux orientations des plus hautes autorités du pays.



Le ministre a rappelé les documents stratégiques encadrant les interventions et servant de repères pour la coordination, le suivi et l'évaluation du système de santé tchadien.



La rencontre d'échange organisée au Tchad, marquée par la présentation du système de santé français par un expert reconnu, constitue une étape significative dans le processus de réforme du système de santé tchadien. Cet événement a permis de mettre en lumière les bonnes pratiques françaises en matière d'organisation, de gestion et d'amélioration de la qualité des soins, offrant ainsi une source d'inspiration pour le développement du système de santé tchadien.