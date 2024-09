Le Tchad s'inspire de la Côte d'Ivoire pour renforcer sa campagne de vaccination

Dans le but d'améliorer son programme de vaccination, une délégation tchadienne, conduite par le directeur général de la Santé Publique, Dr Yam-Madji Aliace Djitaingar, séjourne actuellement en Côte d'Ivoire. Ce déplacement, rendu possible grâce au soutien de l'UNICEF, vise à s'inspirer des bonnes pratiques ivoiriennes en matière de vaccination.



L’objectif principal est d’échanger et de partager les expériences ainsi que les bonnes pratiques liées à la vaccination entre le Tchad et la Côte d'Ivoire.



Ce 2 septembre, la délégation a été reçue au ministère de la Santé de Côte d'Ivoire par le directeur général de la Santé, Pr Mamadou Samba, et par le Cabinet du ministre.



Après cette réception, la délégation s'est rendue à la direction de Coordination du Programme Élargi de Vaccination pour participer à une série de séances de travail.



En résumé, cette mission vise à renforcer les compétences vaccinales au Tchad en s'inspirant des pratiques efficaces observées en Côte d'Ivoire, tout en favorisant la collaboration entre les deux pays.