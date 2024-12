Le Tchad salue le succès d'un important convoi médical saoudien

Le Tchad a salué le succès d'un important convoi médical mené par l'équipe du séminaire mondial pour la jeunesse islamique Wami, en provenance d'Arabie Saoudite. Cette mission, qui s'est déroulée du 23 novembre au 3 décembre 2024 à l'hôpital de réinsertion de Barsha, a permis de réaliser plus de 1500 consultations médicales et 419 interventions chirurgicales.







En compagnie de spécialistes tchadiens de l'hôpital de réétablissement de Bangmina, l'équipe médicale saoudienne a offert des soins gratuits à de nombreux patients tchadiens, soulageant ainsi les souffrances de nombreux malades.







Lors d'une cérémonie de clôture, le ministre tchadien de la Santé publique, Dr Abdul Majeed Abdul Rahim, a exprimé sa profonde gratitude à l'équipe médicale saoudienne pour son engagement et son professionnalisme. Il a souligné l'importance de ce type de coopération pour renforcer le système de santé tchadien et améliorer l'accès aux soins pour les populations les plus vulnérables.







De son côté, le directeur de l'hôpital de Barsha, Ahmed Suleiman, a salué l'expérience acquise par le personnel médical tchadien grâce à cette collaboration. Il a également exprimé sa disponibilité à accueillir de nouvelles missions médicales.







Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre le Tchad et l'Arabie Saoudite. Les deux pays entretiennent des liens historiques forts, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation.