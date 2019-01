Le Tchad se dit déterminé contre le terrorisme, "quel qu’en soit le prix"

Suite à l’attaque lâche et barbare perpétrée à Aguel-Hock, au nord du Mali contre un détachement du contingent tchadien, « le Gouvernement de la République du Tchad rappelle que rien n’entamera son engagement et sa détermination contre les forces obscurantistes quel qu’en soit le prix ».



En outre, le gouvernement informe l’opinion « qu’une mission conduite par le ministre délégué à la Présidence de la République chargé de la Défense nationale, des anciens combattants et des victimes de guerre et comprenant le Chef d’Etat-major général des Armées est sur le terrain pour évaluer la situation ».



Le gouvernement précise dans son communiqué que « les dispositions sont prises pour faire rapatrier dans les prochains jours, les corps de soldats tombés sur le champ d’honneur et apporter en liaison avec la MINUSMA, les soins appropriés aux blessés ».