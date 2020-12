Le Tchad se dote du plus grand édifice médiatique de la sous-région

Le projet est construit sur 1,75 hectare. Le bâtiment de 70 mètres comporte 12 étages avec sous-sol et quatre ascenseurs pour une surface bâtie de 13,500 m2 (coût de 2,3 millions Fcfa par m2). Il est doté de 176 bureaux et 320 à 330 postes de travail.



La mise en oeuvre du projet aura duré sept années consécutives au lieu des trois ans prévus initialement. En 2018, une partie de l'immeuble a été remis partiellement à l'ONAMA pour la formation du personnel et l'équipement.



Le nouveau siège de l'ONAMA est présenté comme le plus grand édifice médiatique de la sous-région avec une technologie de pointe. Il est composé d'un bâtiment A rattaché à quatre bâtiments annexes. L'on note des espaces de réception, des salles de transfert techniques, locaux hub, onduleurs et générateurs, une unité de diffusion, une salle de conférence télévisée, une salle de réunion, un restaurant pour le personnel, des cuisines, toilettes, bâtiments techniques, bureaux, postes de travail, salles de montage, cabines sonorisées, salles de rédaction, de traduction, chambres ou encore des installations sanitaires pour hommes et femmes.