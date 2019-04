Le Tchad se penche sur la réinsertion des ex-combattants terroristes

Le ministère de la Justice et des droits humains, en partenariat avec l'Institut international pour la justice et l'Etat de droit, a lancé ce lundi 8 avril à N'Djamena, un atelier visant à mener des réflexions sur la réintégration et la réinsertion des ex-combattants terroristes étrangers au Tchad.



Les échanges sont placés sous le thème : « comprendre et répondre efficacement au phénomène des combattants terroristes au Tchad : enquête, poursuite, procès, condamnation et législation ».



L'atelier réunit des leaders religieux, la société civile et des cadres de plusieurs ministères. L'objectif est d'apporter des solutions au phénomène de radicalisation et de lutter efficacement contre l'extrémisme violent. De nouvelles techniques d'approches pédagogiques à travers la promotion des droits humains avec les repentis pourraient être expérimentées.



Le directeur général adjoint du ministère de la Justice et des droits humains, Youssouf Ali Mahamat a appelé les participants à une pleine implication et à une appropriation des débats afin de "poser les jalons d'une dynamique nationale mieux affermie à une meilleure organisation capable de freiner l'élan expansionniste et la violence extrémiste."



Les participants sont invités à faire des propositions pertinentes afin de favoriser la réintégration sociale des ex-combattants.



Depuis 2018, des pays voisins tel que le Niger et le Cameroun se sont penchés sur la réinsertion des repentis de Boko Haram, soit en modifiant le Code pénal, soit à travers le lancement d'un processus de désarmement, démobilisation et de réinsertion.