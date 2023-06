Le Tchad se retire du Tournoi U20 : Les décisions unilatérales de l'UNIFFAC critiquées

L'une des principales raisons de ce retrait est la composition des commissions, qui ne reflète pas la représentativité de la zone du Tchad. Dans les éléments joints au communiqué, il est clairement indiqué que la République Démocratique du Congo dispose de 14 membres, le Congo de 9 membres, le Cameroun de 6 membres, la République Centrafricaine de 3 membres, tandis que le Tchad ne dispose que d'un seul membre.



De plus, aucune invitation n'a été adressée à un représentant de l'équipe tchadienne pour participer au processus de tirage au sort, que ce soit en personne ou par visioconférence. Le CONOR regrette également de ne pas avoir été informé de la tenue même du tirage au sort.



Le Comité de Normalisation rappelle que l'UNIFFAC, conformément à ses statuts, ses objectifs et ses principes fondateurs, devrait être un organe fédérateur pour le développement du football en Afrique Centrale.



Dans le souci d'équité, le Tchad demande à être traité de la même manière que les autres pays membres de l'UNIFFAC à l'avenir. Le CONOR espère que ses recommandations et suggestions seront prises en compte pour les compétitions futures, dans l'intérêt du développement du football africain en général, et de l'Afrique Centrale en particulier.