Le Tchad signe des accords de prêts de 39 milliards Fcfa avec la BDEAC

Le ministre de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Dr. Issa Doubragne, et le président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale (BDEAC), Fortunato Mbo Nchama, ont signé vendredi à N'Djamena deux accords de prêts d'un montant total de 39 milliards Fcfa.



Les fonds permettront au Tchad de renforcer la lutte contre la Covid-19 et la mise en valeur des ressources en eau souterraines et de valorisation des eaux dans les provinces de l'Ennedi Est et Ouest.



​En matière hydraulique, le président de la BDEAC a expliqué qu'avec ce projet, la consommation sera portée à 75 litres par jour/habitant, conformément aux normes de l'OMS.



"Les appuis inconditionnels de la BDEAC conjugués aux autres efforts des partenaires contribueront à l'atteinte des objectifs visés dans la vision 20-30 Le Tchad que nous voulons", a déclaré le ministre Dr. Issa Doubragne.



Selon lui, "ces appuis sont d'un grand appoint à un moment où les actions du gouvernement dans l'atteinte des objectifs fixés sont actuellement mises à mal par la survenue de la pandémie de Covid-19."