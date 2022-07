Le Tchad signe le statut de l'Organisation de la Sécurité Alimentaire

Le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), Hissein Brahim Taha, a reçu en son cabinet ce mercredi 27 juillet 2022, l'ambassadeur de la République du Tchad auprès du Royaume d'Arabie Saoudite et Représentant de son pays auprès de l’OCI, M. Zakaria Fadel Katar.



Hissein Brahim Taha et l'ambassadeur ont discuté des relations bilatérales entre l'Organisation et la République du Tchad et des moyens de les améliorer, ainsi que des questions d'intérêt commun.



A l'issue de la réunion, l'Ambassadeur Katar a signé- en présence du secrétaire général de l'OCI- le statut de l'Organisation islamique pour la sécurité alimentaire, affiliée à l'Organisation de la coopération islamique, dont le siège est situé dans la ville de Nour -Soultan en République du Kazakhstan.