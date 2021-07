Le Tchad sollicite ses partenaires face aux urgences humanitaires

Le Tchad fait face à trois crises humanitaires à savoir l'insécurité alimentaire et la malnutrition, les urgences sanitaires et les déplacements des populations résultant des conflits armés et des catastrophes naturelles pendant la saison pluvieuse.



Le ministre de l'Économie, de la Planification du développement de la Coopération internationale, Dr. Issa Doubragne, a tenu jeudi une réunion de plaidoyer en présence des représentations diplomatiques, l’ensemble des acteurs humanitaires, des partenaires techniques et financiers pour présenter la situation actuelle du Tchad.



Les membres du gouvernement ont plaidé la cause la population. La malnutrition aigüe continue de toucher des millions de personnes au Tchad, notamment les enfants, affectant gravement leur santé et leur développement. Elle demeure la première cause de mortalité infantile.



L'insécurité alimentaire sévère est une menace pour de nombreux ménages particulièrement vulnérables aux chocs lors des saisons critiques. Ils se retrouvent dans des situations de fragilité extrême. La réponse durable aux crises alimentaires et nutritionnelles passe par une approche holistique et combinée pour limiter leur aggravation et réduire les risques et vulnérables, a indiqué Dr. Issa Doubragne.



Le gouvernement tchadien plaide pour une action urgente afin de contrer les effets dévastateurs de l'insécurité alimentaire et la malnutrition au Tchad.



Face à la gravité de la situation détaillée, les partenaires ont décidé à l’unanimité d'aider financièrement le Tchad pour l'accompagner.