"Le Tchad souffre d’un mal profond, la confusion entre République et gestion communale", président de la communauté tchadienne en Amérique

Son analyse met en lumière les contradictions et les enjeux auxquels le Tchad est confronté, tout en proposant des pistes de réflexion pour un avenir meilleur.





Un Potentiel Inexploité





Le Tchad, avec son vaste territoire et sa faible densité de population, dispose d'atouts considérables : terres agricoles fertiles, richesses minières, potentiel touristique et patrimoine culturel unique. Pourtant, ces ressources restent largement sous-exploitées, entravées par des obstacles structurels et une gouvernance défaillante.





Une Jeunesse Désorientée





La jeunesse tchadienne, qui représente la majorité de la population, est à la fois un espoir et un sujet de préoccupation. Malgré l'augmentation du nombre d'établissements éducatifs, le niveau d'éducation stagne, voire régresse, compromettant l'avenir de toute une génération.





Les Dangers d'Internet





Internet, qui devrait être un outil de progrès et de développement, est détourné de sa fonction première. Les réseaux sociaux, amplificateurs de rumeurs et d'appels à la violence, exacerbent les tensions sociales et éloignent les jeunes des études et des perspectives d'avenir.





Un Mal Profond : La Confusion entre République et Gestion Communale





Le Tchad souffre d'un manque de clarté dans la répartition des rôles entre l'État et les collectivités locales. L'État central, miné par le clientélisme, peine à se concentrer sur les priorités nationales, tandis que les aspirations politiques freinent le développement des secteurs vitaux comme l'agriculture et l'artisanat.



"Le Tchad souffre d’un mal profond, la confusion entre République et gestion communale. Certaines municipalités à l’étranger fonctionnent mieux que notre État central, miné par le clientélisme et le manque de vision. Chacun aspire à un poste politique ou ministériel, délaissant les secteurs vitaux comme l’agriculture, l’artisanat ou le BTP. Pourtant, le pays dispose de montagnes, de plaines et de ressources suffisantes pour construire des infrastructures durables", a-t-il souligné.





Appel à l'Action





Ahmat Mahamat Fadoul appelle l'État à prendre ses responsabilités en appliquant les lois et la Constitution, en investissant dans l'éducation civique et en valorisant les métiers manuels et productifs. Il insiste sur la nécessité de renforcer les institutions pour lutter contre la cybercriminalité et réguler l'usage des réseaux sociaux.





Vers un Avenir Prometteur





Pour Ahmat Mahamat Fadoul, le développement du Tchad dépendra de la valorisation de ceux qui contribuent au quotidien, tels que les paysans, les artisans et les commerçants. Il exhorte la jeunesse à devenir des bâtisseurs plutôt que des suiveurs, et appelle à un sursaut collectif pour construire un avenir meilleur pour le Tchad.





Un Message Fort





Le message d'Ahmat Mahamat Fadoul est un appel à la prise de conscience et à l'action. Il souligne l'urgence de réagir face aux défis auxquels le Tchad est confronté, et propose des pistes de réflexion pour construire un avenir prometteur pour le pays.





En Conclusion





L'analyse d'Ahmat Mahamat Fadoul offre une vision lucide et critique de la situation du Tchad. Son appel à l'action interpelle les autorités, la jeunesse et l'ensemble de la population à prendre leurs responsabilités pour construire un avenir meilleur pour le pays.



La réflexion d'Ahmat Mahamat Fadoul est un cri d'alarme, mais aussi un appel à l'espoir. Il dresse un constat sévère des maux quiMinent le Tchad, mais propose des pistes de solutions concrètes pour un renouveau national. Son texte est un appel à la responsabilité collective, invitant chaque citoyen, du gouvernement à la jeunesse, à prendre part à la construction d'un Tchad meilleur. Il souligne l'urgence d'agir, car le pays a les moyens de renaître, mais cela exige un sursaut collectif, une gouvernance intègre et une jeunesse reconnectée à ses racines comme à son avenir.