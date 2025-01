Le Tchad tourne la page de la présence militaire française

Dans son allocution, le Chef de l’État a souligné la portée symbolique de cette journée, affirmant que ce retrait militaire est un nouveau lever de soleil pour un Tchad souverain et indépendant. Il a rappelé que l’accord militaire avec la France a été officiellement dénoncé le 28 novembre 2024, à l’occasion du 66e anniversaire de la Proclamation de la République du Tchad. L’échéance du 31 janvier 2025, annoncée lors du message à la Nation du 31 décembre 2024, marque désormais le retrait définitif des forces françaises du territoire tchadien.



« Ce 31 janvier 2025 marque le retrait définitif et complet des forces françaises stationnées au Tchad. C’est, au bas mot, un nouveau lever de soleil, au ciel d’un Tchad entièrement souverain et résolu à assumer son destin », a déclaré le Président de la République Mahamat Idriss Deby.



Le Maréchal a salué les efforts de la Commission chargée de la mise en œuvre de la dénonciation de l’accord de coopération militaire, ainsi que la coopération de la partie française, qui a respecté le processus de retrait dans le calme et la sérénité.



Une rupture militaire, mais pas diplomatique



Le Président tchadien a tenu à préciser que ce retrait militaire ne signifie pas la rupture des relations entre le Tchad et la France. « Nous ne rompons pas nos relations avec la France, mais nous mettons un terme à la dimension militaire de cette coopération », a-t-il insisté. Cette décision s’inscrit dans une volonté plus large de redéfinir les relations internationales du pays sur la base du respect mutuel, de la transparence et de la réciprocité.



Le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a également rappelé que l’autonomie sécuritaire du Tchad est une priorité absolue. Il a souligné la nécessité de construire une armée encore plus forte, mieux équipée et capable de répondre aux menaces sécuritaires avec efficacité et indépendance.



Un appel à l’unité et au patriotisme



Ce retrait marque un tournant, mais aussi un défi pour le pays. Le Chef de l’État a exhorté les citoyens, notamment les jeunes, à prendre en main leur destin et à œuvrer pour un Tchad refondé et fort.



« Ce pays est grand et riche, nous avons toutes les possibilités et les potentialités pour le rendre encore plus grand ! Debout et à l’ouvrage ! Ta liberté naîtra de ton courage ! Lève les yeux, l’avenir est à toi ! », a-t-il conclu avec ferveur.



Avec ce retrait, le Tchad amorce une nouvelle ère de souveraineté et de définition de ses propres priorités sécuritaires et stratégiques. Le gouvernement s’engage à renforcer ses Forces de Défense et de Sécurité et à établir des partenariats internationaux fondés sur des intérêts mutuels et respectueux.