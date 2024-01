Le Tchad : un appui de l'UNICEF au ministère de l'Éducation nationale avec du matériel roulant et du bureau

À cette occasion, l'UNICEF Tchad a fait un don constitué de 35 motos, 27 ordinateurs portables, 6 imprimantes multifonctions, 6 scanners et d'autres équipements. Ces outils sont destinés aux inspections départementales des provinces du Wadi Fira (Kobé, Tar Tama), du Sila (Goz-Béïda) et d'Ouaddaï (Assoungha), ainsi qu'à la Direction de l'Enseignement Secondaire Général (DESG).



Recevant ces matériels avec gratitude, le Ministre a salué ce geste significatif de l'UNICEF et exhorté les bénéficiaires à en faire bon usage. Cette collaboration renforce les liens entre le ministère et l'UNICEF pour améliorer la qualité de l'éducation au Tchad.



Cette initiative démontre une fois encore que la coopération internationale peut jouer un rôle crucial dans le développement durable des systèmes éducatifs dans les pays en développement comme le Tchad. La contribution matérielle apportée par des organisations telles que UNICEF est essentielle pour aider à surmonter les défis auxquels sont confrontées les autorités éducatives locales.



Les efforts conjoints visant à garantir un accès équitable à une éducation de qualité pour tous seront sans aucun doute bénéfiques pour la jeunesse tchadienne ainsi que pour tout le pays. Ce partenariat entre le ministère tchadien et UNICEF illustre comment une action concertée peut avoir un impact positif sur la vie des enfants qui aspirent à acquérir des connaissances.