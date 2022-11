Le Tchad va créer une Agence nationale de prévention et de lutte contre la corruption

Le gouvernement d'union nationale prévoit de combattre l’impunité sans complaisance en traduisant les éventuels auteurs et complices en justice ; lutter résolument contre les dérives de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux ; et moraliser la vie publique et promouvoir la bonne gouvernance dans les affaires publiques, en appliquant la législation en vigueur en matière de lutte contre la corruption, la concussion, les trafics d’influence, l’enrichissement illicite et les infractions assimilées et connexes.



Le gouvernement envisage également d'instituer un mécanisme d’évaluation de la performance des services publics ; de lutter contre la patrimonialisation de la fortune publique et de créer une Agence nationale de prévention et de lutte contre la corruption.