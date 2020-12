Le Tchad va se doter d'un grand complexe industriel pour la production de sucre

N'Djamena - Le gouvernement tchadien et la SOMADIA -société de droit français- ont signé jeudi au Radisson Blu, un mémorandum d’entente pour la réalisation d’un projet sucrier dans la région du Bahr Sara.



Ce projet a pour vocation de participer à la satisfaction croissante de la demande nationale en sucre et de permettre au Tchad d’être autosuffisant en terme de production sucrière.



Le mémorandum d’entente a été signé par les ministres des Finances, du Commerce, et le représentant de Somadia.



L'objectif est d'atteindre une production de plus 173.000 tonnes du sucre grace à la mise en valeur d’un nouveau périmètre irrigué sur la rive droite du fleuve Barh Sara et la création d’un nouveau complexe agro-industriel dans le moyen Chari.



Le Tchad va se doter du plus grand complexe industriel sucrier de l'Afrique francophone, selon le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin.