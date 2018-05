Le Tchad veut augmenter la durée de travail hebdomadaire, actuellement de 37 heures

Les autorités visent un meilleur rendement au travail des agents de l’Etat et la possibilité d’augmenter les horaires de travail à la fonction publique. Ce souhait, émis par le chef de l'Etat dans son discours prononcé à l'occasion de la promulgation de la réforme constitutionnelle pourrait se concrétiser.



« J’ai la profonde conviction que la durée hebdomadaire de travail qui est de trente sept (37) heures est un luxe pour un pays comme le Tchad. Nous sommes, tous astreints, à travailler plus et plus efficacement pour tenir le pari du développement », avait déclaré président de la République au Palais du 15 janvier, le 4 mai dernier.



Samedi matin, 24 heures après la promulgation de la nouvelle réforme constitutionnelle, les responsables des différentes centrales syndicales ont été reçus au Palais présidentiel. Ils ont échangé avec le chef de l'Etat sur cette question d'augmentation du temps de travail, sans la présence d'un ministre afin de nouer un contact direct. A ce sujet, Barka Michel de la Plateforme syndicale revendicative a déclaré qu’ils répondront à l’issue d’une assemblée générale.



"Cette rencontre a un relent de changement de cap dans le rendement au travail de chaque agent de l’Etat", selon la Présidence de la République.



En comparaison à d'autres pays, la durée hebdomadaire de travail est de 40 heures maximum par semaines aux Etats-Unis, et de 9 heures journalière. En Grande Bretagne, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures. En Chine, la durée du travail est fixée depuis une loi du 1er mai 1995 à 40 heures hebdomadaires.



En Afrique du Sud, la durée moyenne hebdomadaire habituelle du travail dans l'emploi principal est de 43,1 heures, tandis qu'elle est de 47,9 heures en Turquie.