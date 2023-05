Le Tchad veut davantage protéger le bétail contre les maladies bovines et des petits ruminants

Le ministère de l'Élevage a organisé une rencontre avec les professionnels de l'élevage afin de promouvoir la campagne nationale de vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine et la peste des petits ruminants. Sous la présidence du ministre de l'Élevage, Dr. Abdelrahim Awat Atteib, cette réunion a pour objectif de superviser la campagne de vaccination et de sensibiliser les éleveurs pour une adhésion massive.



Lors de son discours, le ministre Abdelrahim Awat Atteib a souligné l'importance accordée par le gouvernement du Tchad à la vaccination de l'ensemble du bétail du pays. Il a rappelé que les éleveurs jouent un rôle crucial en tant que véritables messagers de la campagne, et les a encouragés à sensibiliser tous les éleveurs, qui sont constamment aux côtés du bétail, à se faire vacciner.



Le Tchad vise à vacciner plus de 7 millions de têtes de petits ruminants et à les marquer contre la peste des petits ruminants. Ce projet sera réalisé dans le cadre de la phase 2 du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel.