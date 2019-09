Le Tchad veut donner de la lumière et des moyens à son artisanat

L’Office national de la promotion du tourisme, de la culture et de l’artisanat (ONPTA) a célébré mardi 24 septembre 2019, au Centre de l’Artisanat, la 5ème édition de la journée nationale de la promotion de l’artisanat placée sous le thème : « la modernisation de nos acquis artisanaux ».



La journée nationale de la promotion de l’artisanat est instituée par décret n° 863 du 4 novembre 2010. Elle se déroule le 24 septembre de chaque année.



Cette journée vise à sensibiliser, stimuler et encourager les génies créateurs tchadiens à une nouvelle production de qualité compétitive « Made in Chad », susceptible de s’imposer au marché tant national, régional qu’international.



Cette journée commémorative articulée autour des visites d’ateliers et de la galerie d’art coïncide avec le cinquantenaire de l’école des arts.



Le secteur de l’artisanat tchadien se subdivise en trois catégories, à savoir l’artisanat d’art, l’artisanat de production et l’artisanat de service.



Le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Mme. Madeleine Alingue a indiqué que la mondialisation des biens et des services, appuyée par les révolutions technologiques de la production et de commercialisation, permet à l’artisanat comme à beaucoup d’autres domaines de profiter d’un élan nouveau pour offrir aux consommateurs de plus en plus exigeants, des biens et des produits ou l’originalité et la qualité seront des valeurs meilleures.



« La modernisation de nos acquis tente de donner plus de lumière et de moyen à la transformation de notre artisanat. Nous devons avancer de manière volontaire vers l’actualisation et l’adoption de notre code de l’artisanat », a expliqué la ministre.



Le coordinateur national de l’ONPTA, Abakar Rozi Teguil a affirmé que l’artisanat tchadien est pourvoyeur de millions d’emplois. Bien qu’informel, il fait vivre des millions de familles de par les ferriques, bourgades, hameaux, villages, jusqu’aux quartiers des villes.



« L’artisanat tchadien est d’une utilité vitale car la transversalité de domaines de la vie qu’il couvre, allant de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de l’art tout court », a-t-il souligné.



L’Agence nationale de développement de l’artisanat (ANDA) en collaboration avec la plateforme Inter-Art sous la supervision, l’appui et le soutien du ministère du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, organisera du 14 au 16 octobre 2019 le premier salon international de l'artisanat au Tchad.