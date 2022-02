Le Tchad veut encourager la gestion communautaire des risques climatiques

La première réunion du comité de pilotage du projet de gestion communautaire des risques climatiques au Tchad s'est ouverte ce 21 février à N'Djamena.



Le représentant résident du PNUD au Tchad, les secrétaires généraux des différents ministères sectoriels représentés, les directeurs généraux des services techniques spécialisés des ministères sectoriels concernés et les représentants des organisations des producteurs et de la société civile y prennent part.



La ministre du Développement agricole, Kamougué Née Dené-Assoum Mayanan, explique que cette première session du comité de pilotage permet d'une part d'approuver le rapport des activités de l'exercice passé, et d'autre part de valider le nouveau plan de travail annuel.



Le comité permet également de formuler des recommandations pour une exécution harmonieuse de tous les paquets d'activités nécessaires afin d'atteindre efficacement les résultats escomptés de ce projet.



"Compte tenu du retard accusé pour le démarrage effectif du projet en 2021, les défis sont grands en termes de réalisations et de taux d'exécution vu le caractère ambitieux du plan de travail annuel et son budget qui nous seront soumis pour approbation par l'équipe du projet", indique la ministre Kamougué Née Dené-Assoum Mayanan.