Le Tchad veut mobiliser 360 milliards Fcfa pour s’adapter aux changements climatiques

Le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Mahamat Ahmat Lazina, a présenté ce 19 novembre un bilan de sa participation à la COP26 à Glasgow, en Ecosse, du 1er au 12 novembre 2021.



La question de la protection de l’environnement, le développement durable, les changements climatiques, le transfert des eaux du bassin du Congo vers le Lac-Tchad sont entre autres, les sujets abordés lors de ces différentes rencontres avec les chefs d’Etat, explique Mahamat Ahmat Lazina.



Plusieurs rencontres visant à mobiliser des ressources ont eu lieu au cours des assises. Le Tchad a également sollicité un accompagnement des partenaires.



Le milliardaire Jeff Bezos a -entre autres- donné son accord pour le financement de 1,5 milliard de dollars à la Commission des Forets d’Afrique Centrale (COMIFAC) regroupant 11 pays membres dont le Tchad.



« Le Tchad constitue aujourd’hui un rempart contre l’avancée du désert vers les pays du bassin du Congo. C’est ainsi qu’il est souhaitable de se battre pour qu’il bénéficie de financements conséquents pour la mise en œuvre des programmes et projets des femmes et des jeunes en matière de lutte contre les changements climatiques, la désertification et bien d’autres », affirme le ministre.



Pour sa part, la direction générale du Fonds d’adaptation aux changements climatiques a accordé une enveloppe de 20 millions de dollars.



L’augmentation des allocations du Fonds STAR au titre du prochain cycle de financement 2022/2026 pour la mise en œuvre de nombreux projets et documents stratégiques, la remise en place du programme de micro-financement du Fonds pour l’Environnement Mondial « FEM/SGP/ » et les difficultés auxquelles les différents partenaires font face dans l’exécution du Fonds pour l’Environnement ont fait l’objet également des échanges à la COP26.



Le Tchad sollicite de ses partenaires des financements à hauteur d’environ 360 milliards FCFA d’ici 2030.