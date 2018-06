Le Tchad veut octroyer une licence à un nouvel opérateur téléphonique

La Commission interministérielle d'octroi d'une licence de deuxième, troisième et quatrième génération au profit d'un opérateur téléphonique mobile cellulaire a lancé un avis d'appel d'offres dans lequel elle informe que le gouvernement de la République du Tchad, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Tchad Numérique 2017-2021 recrute un quatrième opérateur de téléphonie mobile par l'octroi d'une licence d'établissement et d'exploitation de réseaux de téléphonie mobile.



Elle invite les candidats ayant une expérience dans l'exploitation des réseaux de Télécommunications, possédant des capacités techniques et financières appropriées et pouvant démontrer leur maitrise du système, à présenter une offre.



Tous les candidats satisfaisants aux critères d'éligibilité énoncés sont admis à soumissionner.



Ladite Commission interministérielle représente le ministère des Postes, des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication.