Le Tchad veut s'imposer en tant qu'exportateur avec l'abattoir de Moundou

Au Tchad, le secteur de l’élevage représente 53% du PIB du secteur rural et l’économie repose sur deux filières depuis (agriculture, élevage) des années. Pour que la viande et les produits dérivés de l’élevage deviennent un pilier de son économie, le Tchad ne veut plus se contenter d’exporter ses animaux sur pieds mais plutôt faire la transformation industrielle, explique le ministère de l'Elevage et des Productions animales.