Le Tchad veut s'inspirer des meilleures pratiques internationales pour réformer la CNRT

Le vice-président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Djimadoum Tiraïna, a officiellement lancé le 17 décembre les travaux du comité de pilotage de la réforme des structures de prévoyance. Il a indiqué que le comité va s'inspirer des meilleures pratiques internationales pour réformer la Caisse nationale des retraites du Tchad (CNRT).



Les membres du comité -notamment des membres du gouvernement- vont mener une réflexion afin de produire un "document de qualité" pour "résoudre dans un délai raisonnable" la situation des retraités.



Créée en 1993, la Caisse nationale des retraites du Tchad (CNRT) peine à remplir ses obligations vis-à-vis des retraités, déplore le général Djimadoum Tiraïna. Il précise que le CMT juge indispensable d'assainir toutes les structures de prévoyance sociale des retraités civils et militaires, y compris l'Office national conventionné des anciens combattants et victimes de guerre et l'Office tchadien des anciens combattants et victimes de guerre.



"Ces structures ont montré leurs limites. Elles sont débordées et sont obsolètes", relève le vice-président du CMT.