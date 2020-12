TCHAD Le Tchad veut utiliser le mobile banking pour payer les fonctionnaires et retraités

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 23 Décembre 2020



Le ministère des Finances négocie avec les opérateurs téléphoniques pour permettre aux 10.000 kiosques à l'intérieur du pays de payer les salaires et pensions.





Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a expliqué que "des instructions ont été données au plus fort de la Covid-19 pour accélérer la bancarisation" : "Je pense qu'il faut aller à une bancarisation ou même par Mobile Bank, intégrale. C'est ça les instructions qui ont été données. Et de passer à un système de traitement de la paie des pensions qui est en ligne et connecté au système informatique de la solde et du trésor ; au même moment qu'on paye le salaire des fonctionnaires, on doit payer aussi les pensions, ce qui va nécessiter la question de la mensualisation de la paie des retraites. C'est un sujet qui est en cours de réflexion. On a l'obligation de passer à une informatisation et un des préalables à une informatisation intégrale, c'est ça. Les paiements se feront en ligne".

Le mensualisation des pensions est une "question importante" qui doit permettre au système d'être "fluide et informatisé". Selon le ministre, "c'est même plus facile pour le trésor de payer ça mensuellement que de payer ça par trimestre" (évite les erreurs, les longues files d'attentes, etc). La mensualisation doit être couplée à la bancarisation, de sorte à permettre à chaque bénéficiaire de recevoir l'argent directement sur son compte, tout en étant chez lui.



"Si l'agence est informatisée, on paye tout le monde depuis N'Djamena. On a une seule solde qui gère tous les fonctionnaires de l'État, où qu'ils soient. Pourquoi les retraités doivent aller dans les agences ? Ça été fait parce que ce n'était pas informatisé, on n'avait pas un bon système", précise Tahir Hamid Nguilin.



